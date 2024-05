Madonna riempie la spiaggia di Copacabana: il concerto è record

Di Euronews

L'ultima tappa del Celebration tour è stata da record per la regina del Pop. Oltre 1,6 milione di persone ha riempito la spiaggia simbolo di Rio

Un fiume di persone ha riempito sabato la spiaggia di Copacabana per assistere al concerto gratuito di Madonna. La vasta distesa di sabbia di Rio de Janeiro, in Brasile, si è trasformata in un'enorme pista da ballo. Si è trattato dell'ultima tappa del Celebration Tour, la sua prima retrospettiva, che ha preso il via in ottobre a Londra.

Secondo le stime dell'agenzia del turismo del Comune di Rio, 1,6 milioni di persone hanno assistito allo spettacolo. Si tratta di una cifra superiore di oltre dieci volte al record di presenze di Madonna: 130.000 al Parc des Sceaux di Parigi nel 1987. Il sito ufficiale di Madonna ha pubblicizzato lo spettacolo come il più grande mai realizzato nei suoi quattro decenni di carriera.

Madonna canta i suoi grandi successi degli ultimi 40 anni

La “Regina del Pop” ha iniziato lo spettacolo con la sua hit del 1998 “Nothing Really Matters”. Grandi applausi si sono levati dalla folla in fermento, compatta e schiacciata contro le transenne. Altri hanno organizzato feste in appartamenti e hotel illuminati che si affacciano sul lungomare. Elicotteri e droni volavano sopra la folla e barche a motore e a vela ancorate al largo della spiaggia riempivano la baia.

“Siamo nel posto più bello del mondo”, ha detto Madonna, 65 anni, alla folla. Indicando la vista sull'oceano, le montagne e la statua del Cristo Redentore che domina la città, ha aggiunto: “Questo posto è magico”.

Madonna ha eseguito i suoi classici successi, tra cui “Like A Virgin” e “Hung Up”. Per l'introduzione di “Like A Prayer”, la sua testa era completamente coperta da un mantello nero, con un rosario stretto tra le mani. La star ha poi reso un tributo emotivo a “tutte le luci brillanti” perdute a causa dell'Aids cantando “Live to Tell”, con un'immagine nera e bianca.

I precedenti concerti record a Copacabana

Sulla spiaggia di Copacabana si sono già svolti numerosi concerti di grande portata, tra cui quello di Capodanno del 1994 di Rod Stewart, che ha attirato più di 4 milioni di fan ed è stato il più grande concerto rock gratuito della storia, secondo il Guinness World Records. Molti di quegli spettatori, però, erano venuti anche per assistere allo spettacolo pirotecnico di Rio, quindi un paragone più calzante potrebbe essere quello con i Rolling Stones nel 2006, che hanno visto 1,2 milioni di persone affollarsi sulla sabbia, secondo la polizia militare di Rio, come ha riportato all'epoca il quotidiano Folha de Sao Paulo.