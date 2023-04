E’ stato di massima allerta in Irlanda del Nord per la visita del presidente Joe Biden dopo gli scontri avvenuti nel 25ennale degli Accordi del Venerdì Santo. Durante una manifestazione a Londonderry alcuni uomini a volto coperto hanno attaccato la polizia lanciando molotov.

Gli scontri sono partiti dopo che alcune decine di repubblicani dissidenti, che hanno tenuto un corteo non autorizzato in tenute paramilitari, hanno iniziato a lanciare oggetti contro gli agenti nel quartiere di Creggan. Non ci sono stati feriti. Gli accordi di Venerdì Santo del 1998 misero fine a 30 anni di guerra civile. I manifestanti intendevano marciare fino al cimitero per commemorare l'anniversario dell'insurrezione irlandese contro i britannici della Pasqua 1916.

Intanto tra l’allarme sicurezza lanciato anche dai servizi di intelligence fervono i preparativi per accogliere il leader della Casa Bianca che atteso da questa sera sull’isola. Biden farà tappa anche nella città di Ballina, da cui uno dei suoi bisnonni partì alla volta degli Stati Uniti nel 1850.

E’ una visita storica quella del presidente americano in Irlanda del Nord. Incontrerà i leader di Belfast, Dublino e Londra nei suoi quattro giorni di missione per celebrare i progressi degli accordi di pace di 25 anni fa. Una visita che ha diversi precedenti, tra cui quella di Kennedy e di Clinton, a conferma dei saldi rapporti tra Irlanda e Stati Uniti: oggi circa 32 milioni di americani hanno origini irlandesi e la metà dei presidenti Usa ha antenati provenienti dall’Isola di Smeraldo.

L’agenda di Joe Biden

Fino al 14 aprileBiden sarà nella Repubblica d’Irlanda, dove “discuterà della forte cooperazione bilaterale su un’ampia serie di problematiche comuni”. Il presidente Usa “avrà numerosi impegni a Dublino e nelle contee di Louth e di Mayo, dove terrà un discorso per celebrare i profondi e storici legami tra i nostri Paesi e tra i nostri popoli”. Era stato il premier britannico Rishi Sunak, in occasione della sua visita a San Diego del mese scorso, a invitare Biden in Irlanda del Nord.

"Il Presidente avrà l'opportunità di confrontarsi con i partiti politici dell'Irlanda del Nord prima del suo discorso e, come abbiamo detto, non vede l'ora di continuare a confrontarsi con loro mentre lavoriamo per migliorare le vite e i mezzi di sussistenza di tutte le comunità del Paese", ha detto John Kirby, portavoce della Casa Bianca per la sicurezza nazionale.

Il Partito Unionista Democratico (DUP) dell'Irlanda del Nord ha detto che la visita di Biden - la prima di un Presidente degli Stati Uniti in 10 anni - non farà pressione per porre fine alla sua protesta contro le regole commerciali post-Brexit che trattano la provincia in modo diverso dal resto del Regno Unito.

Il leader della Casa Bianca, che cercherà forse di stringere legami di investimento più stretti tra i due paesi, si è scontrato a volte con Londra durante i colloqui sulla Brexit, attirando il rimprovero del DUP. "Il coinvolgimento americano è stato positivo, costruttivo e corretto rispetto alle questioni del protocollo", ha dichiarato il Ministro degli Esteri irlandese Micheál Martin, riferendosi alle barriere commerciali che l'Unione Europea e il Regno Unito hanno concordato di ridurre in un recente accordo approvato da Biden.