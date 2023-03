Una legge volta a sbloccare la situazione di stallo tra il Regno Unito e l'UE sul protocollo dell'Irlanda del Nord è stata approvata dal parlamento britannico, Nonostante il no di 22 parlamentari della maggioranza di governo. Sono stati 515 i voti a favore e solo 29 i contrari. La misura punta a facilitare il commercio post-Brexit tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che rimane nel mercato interno delle merci dell'Unione europea.

Una vittoria per il premier Rishi Sunak

L'approvazione del cosiddetto Windsor Framework rappresenta una vittoria importante per il primo ministro Rishi Sunak in una battaglia con i sostenitori della Brexit dura all'interno del suo stesso partito conservatore. Il protocollo rielaborato è visto come un trampolino di lancio per migliorare le relazioni con il resto d'Europa.

Resta tuttavia profondamente impopolare in Irlanda del Nord, dove in molti lo considerano una minaccia rispetto al mantenimento della regione all'interno del Regno Unito. Non a caso, i deputati del Partito Unionista Democratico hanno votato contro e hanno confermato che continueranno la loro battaglia affinché il testo venga modificato.