Il Papa commemora la pace in Irlanda del Nord e la invoca in Ucraina

Di Euronews

La pace in Irlanda del Nord e la fine della guerra in Ucraina al centro della funzione pasquale di Papa Francesco. Davanti a centomila fedeli, il pontefice ha commemorato il venticinquesimo anniversario degli Accordi del Venerdì Santo, che hanno chiuso decenni di violenza nel Regno Unito. E ha detto: "Prego il Dio della pace affinché quanto realizzato in quello storico passaggio si consolidi a beneficio di tutti gli uomini e le donne dell'isola d'Irlanda. Continuiamo a invocare il dono della pace per il mondo intero, specialmente per la cara e martoriata Ucraina".

Poi spazio a un momento di festa con i bambini. Il Papa ha augurato una buona Pasquetta a tutti, soprattutto a quelli che la vivono con maggiore trasporto. I cristiani celebrano infatti la resurrezione di Cristo, ma per i più piccoli questa festa diventa una deliziosa caccia alle uova di cioccolato.