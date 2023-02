Euforico il primo ministro britannico, Rishi Sunak, dopo aver rinegoziato con l'Unione europea il controverso protocollo nordirlandese sulla Brexit.

Sunak assicura ripristino e salvaguardia della sovranità dell'area interessata, principale lamentela dei suoi detrattori.

"Sono al settimo cielo - dice - perchè ieri siamo riusciti ad avere una svolta decisiva con i nostri negoziati con l'Ue: raggiunto un accordo, il nuovo quadro Windsor, che ritengo sia uno straordinario passo positivo per l'Irlanda del Nord e rappresenta, come ha affermato la stessa presidente della Commissione europea, un momento storico per noi per andare avanti e risolvere alcune delle difficoltà del passato".

AP Photo Liam McBurney/WPA Rota

C'è da aspettare, ora, per scoprire se qualcuno riporterà Sunak coi piedi per terra più rapidamente di quanto preventivato: i sindacati non hanno ancora appoggiato il nuovo protocollo, che - come chiesto - toglie i controlli doganali sulla maggior parte dei prodotti che arrivano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito.

Inoltre, lascia nelle mani del Parlamento autonomo la possibilità di bloccare l'applicazione della legislazione europea su alcuni prodotti.

Se arriverà il via libera (anche dall'ala più dura dei conservatori), si potrà riprendere l'autogoverno condiviso e le relazioni tra Londra e Bruxelles supereranno uno dei maggiori ostacoli.