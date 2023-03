“Un passo molto concreto verso una vera difesa europea”. Con queste parole, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha definito il piano europeo da 2 miliardi, approvato giovedì, per l’invio all’Ucraina - nei prossimi 12 mesi - di un milione di munizioni per aiutare il Paese a difendersi dalle truppe russe.

PER APPROFONDIRE: Il Consiglio europeo approva un nuovo invio di armi all'Ucraina

Dal canto suo, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato il dramma delle deportazioni dei bambini ucraini: "C'è un argomento particolarmente importante per me, ossia la questione dei bambini ucraini rapiti. È un orribile promemoria dei tempi più bui della nostra storia quanto sta accadendo lì con la deportazione dei bambini. È un crimine di guerra".

Von der Leyen ha annunciato che contribuirà all’organizzazione di una conferenza per garantire il ritorno in patria dei bambini ucraini che deportati in Russia.

LEGGI ANCHE: