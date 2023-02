Stati Uniti: l'Fbi a casa di Milke Pence

L'Fbi ha perquisito nuovamente la casa nell’Indiana dell'ex vicepresidente Mike Pence trovando un altro documento riservato. La perquisizione concordata si è verificata dopo un lungo botta e risposta tra il team legale di Pence e l’Fbi. L'ex vicepresidente degli Stati Uniti e potenziale candidato per il 2024 era fuori dallo Stato, in visita alla famiglia in California dopo la nascita di un nipote.

Il dipartimento sta indagando anche sulla scoperta di documenti classificati nella casa del presidente Joe Biden nel Delaware e nel suo ex ufficio di Washington, nonché nella tenuta dell'ex presidente Donald Trump in Florida.

