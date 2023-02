Stati Uniti: spari all'università del Michigan, morti e feriti

Ennesima strage con armi da fuoco negli Stati Uniti. Almeno tre morti e cinque feriti nel campus dell’università del Michigan dove un uomo ha aperto il fuoco, lunedì sera poco dopo le 20 ora locale, in diverse zone. Alcuni dei feriti, secondo quanto riportato dalla polizia, sono in condizioni critiche.

Il killer – identificato come un uomo di colore, di bassa statura con indosso una giacca jeans, scarpe rosse e berretto da baseball - secondo quanto emerso non aveva alcun legame con l'università. Tutte le attività del campus sono state sospese per 48 ore.

Dopo aver sparato l’aggressore in fuga dalla polizia si è suicidato.

Leggi anche: