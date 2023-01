Altri documenti "top secret" conservati dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden (80 anni).

Con una perquisizione durata 12 ore, nella sua abitazione privata di Wilmington, nello Stato del Delaware, gli uomini del Dipartimento di Giustizia hanno trovato altri sei documenti classificati.

Lo riferisce l'avvocato personale di Biden, Bob Bauer, confermando che alla perquisizione hanno assistito i legali del presidente.

"Il Dipartimento di Giustizia ha portato via il materiale che riteneva rilevante per la sua indagine, inclusi sei documenti contrassegnati come classificati", ha spiegato l'avvocato Bauer, precisando che alcune delle carte risalgono al tempo in cui Biden era senatore, altre al periodo in cui era vicepresidente. Sono stati prelevati anche appunti scritti a mano durante gli anni della sua vicepresidenza".

Joe Biden. (Washington, 20.1.2023) AP

Per legge - secondo l'Espionage Act - ogni presidente e vicepresidente, alla fine del mandato, ha l'obbligo di depositare tutti i documenti "top secret" presso l'Archivio di Stato e non tenerseli per sè.

Per lo stesso motivo, l'8 agosto scorso fu sottoposta a perquisizione anche la residenza in Florida, a Mar-a-Lago, dell'ex presidente Donald Trump. Anche Biden, dunque, potrebbe essere accusato di "spionaggio"...

Si tratta del secondo ritrovamento di documenti secretati conservati da Biden, dopo quello di novembre - notizia, però, trapelata solo il 10 gennaio - in un garage e in vecchio ufficio a Washington, che Biden usava quando era vice di Barack Obama.

Il periodo a cui si riferiscono i ritrovamenti di novembre - sei giorni prima delle elezioni di Midterm, ma la notizia, come già detto, è uscita soltanto due mesi dopo - risale al 2017-2019, quando Biden aveva appena terminato il suo mandato di vicepresidente dell'amministrazione-Obama ed usufruiva degli uffici al Penn Biden Center, un think tank di Washington, quando era professiore ioniraruo dell'Università della Pennsylvania.

Dopo il ritrovamento dei documenti, una dozzina di giorni fa, Trump ha tuonato, "consigliando" al Procuratore Generale degli Usa, Merrick Garland, di perquisire la casa del presidente.

Biden, al momento della perquisizione, non era in casa, perchè sta trascorrendo il weekend sempre in Delaware, ma nella sua residenza al mare, a Rehoboth Beach.