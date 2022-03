Germania e gas russo: solo un mezzo passo avanti

Circa 10mila ucraini arrivano alla stazione centrale di Berlino ogni giorno, dopo essere scappati dalla guerra che sta lacerando il loro Paese. Vengono accolti, aiutati e in molti casi trovano una nuova casa nella capitale tedesca. Allo stesso tempo, in molti criticano la Germania, che continua a comprare grandi quantità di gas russo.

Maxim Gyrych è uno dei tanti giovani ucraini che vivono a Berlino. È il portavoce dell'organizzazione ucraina Vitsche: "C'è rabbia per questo sotto molti aspetti, perché si sa che la guerra russa è finanziata dal commercio del gas", ci dice.

Circa la metà delle famiglie tedesche usa il gas per il riscaldamento e circa la metà del gas proviene dalla Russia. E mentre l'importazione è in calo da alcuni anni, la guerra non ha fermato il flusso in modo significativo, come spiega ai nostri microfoni Tobias Federic, fondatore della società di consulenza energetica Energy Brainpool: "In questo momento, un po' più di gas sta arrivando dalla Russia rispetto a prima della guerra. Ma in totale la quantità di gas russo è circa la metà rispetto agli anni precedenti".

La rabbia per l'attacco russo all'Ucraina è profonda in Germania. L'ufficio berlinese di Gazprom, compagnia russa a maggioranza statale, è stato vandalizzato. Il governo tedesco e l'Unione europea hanno annunciato grandi piani per allontanarsi dalle importazioni di gas e petrolio russo. Ma i piani si estendono su un periodo più lungo, troppo lungo per i più. "Questo non è sufficiente. Abbiamo bisogno di mosse più drastiche", sostiene Gyrych.

Alcuni politici tedeschi di rilievo si sono espressi, chiedendo lo stop immediato alle importazioni di gas. Il governo resiste, dicendo che sarebbe una minaccia alla sicurezza energetica della Germania, cosa che Tobias Federic dice essere solo in parte corretta.

"Se fermassimo l'import in Germania in questo momento, non sarebbe così drammatico, perché siamo alla fine dell'inverno", spiega Federic. "Circa due terzi del fabbisogno di gas naturale è in inverno, perché serve soprattutto per il riscaldamento. Ma avremmo un problema il prossimo inverno, perché non potremmo riempire i nostri depositi di gas naturale".

Alcuni tabù sono stati infranti. Ad esempio, nessuno pensava che la Germania avrebbe consegnato armi direttamente all'Ucraina. Ma quando si tratta di energia, la prudenza non è mai troppa. Almeno per ora.