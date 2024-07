Di Euronews

Angela Merkel compie 70 anni e si attende l'uscita del suo libro a novembre per un bilancio autobiografico del suo inossidabile percorso politico.

"Un modello e un marchio di fabbrica della democrazia" ha detto dell'ex cancelliera tedesca il presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier, che ha sottolineato come per lei sia stato sempre importante mettere in evidenza il valore della libertà in una società democratica.

Compleanno in privato per Merkel

"L’ex cancelliera federale trascorrerà il suo compleanno in privato" ha riferito il portavoce di Merkel a La Presse, che - da cittadina come da politica - mantiene il più stretto riserbo sulla sua vita privata.

Ma la carriera di Angela Merkel è sotto gli occhi di tutti: con alle spalle 16 anni di governo, da novembre 2005 a dicembre 2021, l'ex cancelliera è stata al centro della politica e dell'architettura istituzionale sia europea che tedesca. Donna pragmatica e particolarmente apprezzata nella gestione delle situazioni di crisi, Merkel ha lasciato un segno indelebile nel panorama politico occidentale.

Gli anni nella Repubblica Democratica Tedesca

Angela Dorothea Kasner (poi Merkel, cognome del primo marito) è nata ad Amburgo il 17 luglio 1954 ed è cresciuta nell'ex Repubblica Democratica Tedesca (DDR). Si è laureata in Fisica a Lipsia e ha avuto le sue prime esperienze politiche come membro del movimento giovanile socialista Libera Gioventù Tedesca (FDJ). Ha aderito in seguito al partito Risveglio Democratico nel 1989, e successivamente è diventata portavoce dell'ultimo governo della DDR guidato da Lothar de Maizière.

La donna dei record

La prima elezione al Bundestag è arrivata nelle fila dei cristiano-democratici della CDU nel 1990 dopo la caduta del muro di Berlino. Ha ricoperto il ruolo di ministra per le Donne e i Giovani e, poi, è stata la titolare del dicastero dell'Ambiente e la Sicurezza dei reattori, sotto Helmut Kohl.

La sua carriera ha avuto una svolta con la nomina a segretaria generale della CDU. Merkel ha rotto con il passato e contribuito alla rinascita del partito, diventandone presidente. Anche in questo caso un primato: Merkel è la prima donna a guidare la CDU.

Dopo la mancata candidatura per la Cancelleria nel 2002, Merkel è diventata la principale sfidante di Gerhard Schröder alle elezioni federali del 2005. Nominata alla guida del governo della "grande coalizione" con i socialdemocratici dell'SPD, a 51 anni Merkel è anche la più giovane cancelliera in carica e la prima tedesca dell'Est a guidare la Germania.

Le sfide affrontate da Merkel

Nei 16 anni successivi, Merkel ha preso posizioni a volte impopolari. È stata paladina dell'austerità dopo la crisi del 2008 e ha perseguito la chiusura delle centrali nucleari, avviando la transizione energetica in seguito al disastro di Fukushima.

Altro passaggio discusso è rappresentato dalla "politica dell'accoglienza" che Merkel applica durante la crisi dei rifugiati del 2015, aprendo le porte della Germania a migliaia di persone in fuga principalmente da Siria, Afghanistan e Iraq.