Il Presidente francese Emmanuel Macron visiterà il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier a Berlino domenica 26 maggio, per la prima visita di Stato di un presidente francese in 24 anni

PUBBLICITÀ

Atteso domenica 26 maggio a Berlino Emmanuel Macron per la prima visita di Stato di un presidente francese in Germania in 24 anni. Nonostante i numerosi viaggi di Macron nella capitale tedesca per incontrare il cancelliere Olaf Scholz, una visita di Stato può considerarsi tale solo dal Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.

L'obiettivo della visita di Macron da Steinmeier

Secondo la ricercatrice del Comitato per le relazioni franco-tedesche (Cerfa) Jeanette Süẞ l'obiettivo della visita è quello di "trovare punti di convergenza tra Francia e Germania su temi come tecnologia, innovazione, intelligenza artificiale", ma anche democrazia e giovani.

Macron visiterà Berlino, Dresda e Münster. I due presidenti celebreranno i 75 anni della Costituzione tedesca e si recheranno al Memoriale dell'Olocausto. Seguirà un Consiglio dei ministri franco-tedesco, insieme al Cancelliere Scholz, martedì sera.

L'approfondimento nel video