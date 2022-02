Misure anti-Covid, l'Europa divisa

La Spagna fa un passo avanti verso la fine delle restrizioni anti-Covid. Da oggi decade infatti l'obbligo di mascherina all'aperto. Un allentamento delle misure reso possible dal calo dei contagi osservato nel Paese in queste ultime settimane.

La fine dell'obbligo in Spagna anticipa di un giorno la stessa misura in Italia, dove da domani si dovrà indossare la mascherina all'aperto solamente nei luoghi molto affollati o in caso di assembramento.

Proteste contro le restrizioni in Francia e Paesi Bassi

Se in alcuni Paesi europei si profila un graduale ritorno alla normalità, in altri le restrizioni stanno scatenando reazioni di insofferenza nella popolazione. In Francia, centinaia di persone si dirigono verso Parigi per occuparne le strade in segno di protesta contro il pass vaccinale, equivalente del Super Green Pass italiano.

Si tratta di un cosiddetto "convoglio della libertà" ispirato a quelli che hanno paralizzato in questi giorni le strade di Ottawa in Canada. Le autorità francesi hanno vietato le manifestazioni nella capitale per la giornata di domani.

Lo scenario è simile nei Paesi Bassi. Nel sud-est del Paese un gruppo di manifestatnti ha sfilato ieri sera per chiedere la fine delle misure anti-Covid, e protestare contro l'obbligo vaccinale e le misure di distanzimento ancora in vigore.