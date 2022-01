SVEZIA

Migliaia di persone si sono riunite nel centro di Stoccolma per protestare contro l'approvazione della vaccinazione anti-Covid e questo dopo la stretta governativa che amplia in modo massiccio il ricorso ai vaccini per combattere la pandemia. La Svezia peraltro è in piena crisi sanitaria con numeri record di casi alimentati dalla variante Omicron tanto diffusiva.

RUSSIA

La Russia ha registrato nelle ultime 24 ore un nuovo record giornaliero di casi di coronavirus a quota 57.212 rispetto ai 49.513 del giorno precedente: lo hareso noto la task force del governo contro il Covid-19. Nella sola Mosca i casi giornalieri sono sui 15.000. Nelle ultime 24 ore i morti provocati dalla malattia sono stati 681 in lieve calo rispetto ai mori delle precedenti 24 ore.

SPAGNA

La Spagna registra 261 ricoveri in meno per Covid-19 nelle ultime 24 ore con 142 morti, sale un pochino l'incidenza dei casi mentre le terapie intensive sono occupate al 23,25%, quindi in leggero calo rispetto alle 24 ore precedenti. "I dati degli ultimi giorni mostrano abbastanza chiaramente che il picco è stato raggiunto - ammette il ministro spagnolo dell'Inclusione sociale che parla di un decremento dell'incidenza dell'infezione pari al 10 % sull'insieme degli assistiti - siamo quindi in discesa mentre notiamo che i processi di recupero sono rapidissimi": conclude il ministro José Luis Escrivá. Nelle ultime settimane due milioni di spagnoli sono stati messi in congedo a vario titolo a causa del coronavirus.