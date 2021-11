Riunione di emergenza del G7 convocata dalla Gran Bretagna: i ministri della Salute delle sette democrazie più ricche del mondo discutono oggi su come affrontare la nuova variante del coronavirus, Omicron, che spaventa per la sua capacità di mutazione e l'eventuale resistenza al vaccino.

La convocazione del vertice, sotto la presidenza del Regno Unito, risponde alla rapida diffusione dei contagi. Una variante, classificata come "preoccupante" dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sequenziata per la prima volta nei giorni scorsi in Sudafrica, ma che è già arrivata in Europa: Regno Unito, Italia, Germania, Paesi Bassi, Belgio.

I collegamenti sono stati interrotti (o limitati) fra Europa, Stati Uniti e gran parte del continente africano.

Nuova stretta nei Paesi Bassi

Ieri i Paesi Bassi sono passati a un confinamento a piu' severo, prima ancora che il governo confermasse i tredici casi della nuova variante: chiusura anticipata alle 17 per bar, ristoranti e negozi non essenziali, fino alle 5 del mattino.

"Siamo preoccupati", conferma il ministro della Salute olandese, Hugo de Jonge. "Per alcuni esperti questa variante potrebbe essere più pericolosa. Non ne sappiamo abbastanza: potrebbe rendere le persone più malate e influire sull'immunità di chi è vaccinato o guarito. Siamo preoccupati, ma non sappiamo ancora molto e non possiamo dire se la nostra preoccupazione sia giustificata".

Dal Sudafrica: sintomi più lievi

I medici sudafricani assicurano che la nuova variante provoca solo una leggera malattia, senza sintomi importanti - e diversi dalle precedenti varianti -, ma anziani e persone fragili sono comunque a rischio. Angelique Coetzee, presidente della South African Medical Association, ha spiegato come i pazienti si lamentano principalmente di estrema stanchezza e corpo dolorante. "I sintomi sono molto lievi, il che significa che possiamo facilmente trattarli a casa", dichiara Coetzee. "Finora non mi risulta che nessuno dei miei colleghi abbia messo i propri pazienti sotto ossigeno, il loro livello di ossigenazione è stabile".