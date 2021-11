Quattrocentosessantotto. Tanti sono i tentativi di attraversamento della frontiera con la bielorussia che la polizia polacca ha registrato nella sola giornata di giovedì.

La foresta di Bialowieza pullula ormai di uomini, donne e bambini: arrivano a Minsk dal medio oriente, attraverso la Turchia, dove la maggior parte di loro si imbarca su voli di linea verso la capitale bielorussa.

Da qui, le autorità bielorusse li spingono verso il confine polacco, per raggiungere il quale devono camminare per 10-15 ore consecutive attraverso fitti boschi con temperature che in questo periodo tendono già a precipitare sotto lo zero. Ma la polizia di frontiera della Polonia sta setacciando la zona, e riesce a intercettare la maggior parte dei migranti nella terra di nessuno tra i due paesi.

Viaggio pianificato

"Non c'è vita nel mio paese" spiega Sagvan, richiedente curdo iracheno intercettato al confine con moglie, figlio e un amico di famiglia. "Si lavora tutto il giorno e per soli 10 dollari . E questo non può dare una vita né un futuro migliore al nostro bambino".

Sagvan e i suoi compagni di viaggio raccontano di aver pagato 9mila euro per arrivare dalla Turchia a Minsk. L'intero viaggio, secondo la famiglia, era pianificato fin dall'inizio: arrivati in Polonia, avrebbero dovuto pagare altri 1200 euro per raggiungere la Germania.

Ma la polizia li ha intercettati prima del confine.

Con loro c'era anche un gruppo di attivisti locali per i diritti umani, che al pari degli agenti setacciano la zona per offrire assistenza legale ai rifugiati.

I rapporti sono tutt'altro che distesi: alle guardie, un'attivista chiede di non portare via i profughi prima che il gruppo abbia finito di censirli.

"Starai scherzando" le risponde sprezzante un poliziotto. "E dimmi, cos'altro non possiamo fare secondo te?"

Respingimenti a ripetizione

Le autorità polacche hanno assicurato che chiunque arriverà sul loro territorio potrà presentare domanda d'asilo: ma i gruppi per i diritti umani raccontano un'altra storia.

"Saranno respinti e cacciati nella foresta" dice Magdalena, l'attivista che aveva provato a censire la famiglia curdo irachena . "L'uomo che era con quella famiglia ci ha detto che è già stato respinto almeno quattro volte".

Nel frattempo, Belavia, la compagnia aerea nazionale bielorussa, ha annunciato questo venerdì che non prenderà più a bordo cittadini provenienti da Iraq, Siria e Yemen nella tratta che va dalla Turchia alla Bielorussia.

La decisione arriva in concomitanza con l'annuncio identico fatto da Turkish airlines: l'unica eccezione, ha annunciato la compagnia di bandiera turca, sarà fatta per coloro che siano in possesso di un passaporto diplomatico.