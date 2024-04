Gli Stati Uniti lavorano alla consegna in breve tempo di armi e munizioni all'Ucraina grazie al massiccio pacchetto di aiuti appena approvato dal Congresso. Polonia e Lituania si dicono pronte ad aiutare il governo di Kiev per fare rientrare gli ucraini in età di leva fuggiti dopo l'invasione russa

Gli Stati Uniti ospitano venerdì una riunione virtuale dei donatori internazionali all'Ucraina, a pochi giorni dall'approvazione di un pacchetto di aiuti militari ed economici da 61 miliardi di dollari. La priorità sottolineata più volte dal governo di Kiev è di evitare lo sfondamento delle forze russe sul fronte orientale, che sono avanzate negli ultimi mesi anche a causa delle scarsità di armi e munizioni a disposizione delle difese ucraine. L'amministrazione del presidente, Joe Biden, ha annunciato subito dopo l'approvazione dei nuovi aiuti che un miliardo di dollari in artiglieria, difese aeree e altro materiale sarà inviato quanto prima dai depositi Nato in Europa verso le linee del fronte. L'Ucraina è al centro anche dei colloqui venerdì a Pechino tra il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, e il segretario di stato Usa, Antony Blinken. L'Ucraina ha usato gli Atacms ma vuole i missili Patriot Kiev ha ricevuto dagli Stati Uniti missili Atacms con una gittata di circa 300 chilometri, ha confermato giovedì la Casa Bianca, e secondo alcuni media sarebbero già stati utilizzati nei giorni scorsi in almeno due occasioni. Secondo fonti del Pentagono, citate dal New York Times, gli Atacms potrebbero essere impiegati nuovamente a breve contro obiettivi in Crimea o nel Donbass. Ringraziando gli Usa giovedì per l'aiuto, il presidente Zelensky ha detto di avere discusso con i leader del Congresso degli Stati Uniti dei sistemi di contraerea Patriot. Da parte loro, gli Stati membri dell'Unione Europea non hanno trovato un accordo sulla consegna di batterie missilistiche all'Ucraina, nonostante l'invito dell'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, **Josep Borrell, a "svuotare i magazzini". ** Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha ammesso che l'Unione Europea non ha rispettato pienamente gli impegni presi circa le richieste miltari avanzate Kiev. LItuania e Polonia aiutano Kiev a fare rientare gli ucraini in età di leva La Lituania ha dichiarato giovedì che potrebbe assistere l'Ucraina nel ritorno di uomini in età da combattimento, all'indomani di un annuncio simile da parte della Polonia. All'inizio di aprile, l'Ucraina ha abbassato l'età di leva da 27 a 25 anni nel tentativo di rafforzare le dimensioni dell'esercito. Il governo di Kiev ha dichiarato in settimana che gli uomini tra i 18 e i 60 anni ritenuti idonei al servizio militare potranno rinnovare il proprio passaporto solo all'interno dell'Ucraina. Di recente, le autorità avevano introdotto anche il divieto nei consolati di rilasciare nuovi documenti d'identità agli ucraini che vivono e lavorano all'estero per indurli al rientro in patria. Il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, ha definito la misura un "trattamento equo" e ha sottolineato che "se la gente pensa che qualcuno al fronte combatte e dà la vita per questo Stato e qualcuno se ne starà invece all'estero, non è così che funziona". 860.000 uomini di età pari o superiore ai 18 anni vivono nei Paesi dell'Ue (su un totale di 4,3 milioni di ucraini) secondo l'agenzia statistica dell'Unione Europea, Eurostat.