Di euronews

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

La polizia perquisisce gli uffici dell'eurodeputato di estrema destra Maximilian Krah: il collaboratore è accusato di essere un informatore di Pechino. Nei giorni scorsi il capolista di AfD aveva affermato che sarebbe rimasto capolista del partito alle elezioni europee di Giugno

PUBBLICITÀ

Martedì mattina gli investigatori della Procura federale tedesca hanno perquisito gli uffici a Bruxelles di Maximilian Krah, eurodeputato e capolista dell'AfD alle prossime elezioni europee.

La perquisizione, riporta l'emittente tedesca Ard, è legata all'arresto del collaboratore di lunga data di Krah, Jian Guo, accusato di operazioni di spionaggio per i servizi segreti cinesi. Martedì è stata ottenuta l'autorizzazione del Parlamento europeo per le perquisizioni che, secondo Ard, sono state condotte anche nell'ufficio dell'ex collaboratore di Krah.

L'eurodeputato di AfD aveva assunto Guo come assistente dopo il suo ingresso al Parlamento europeo per il partito di estrema destra tedesco nel 2019. Dopo che le accuse di spionaggio nei confronti del suo dipendente sono state formalizzate quindici giorni fa, Krah ha annunciato la sua intenzione di licenziarlo, confermando però che non si sarebbe dimesso e che sarebbe rimasto capolista di AfD alle elezioni europee.

Le indagini sono ancora rivolte solo contro Guo, lo stesso Krah non è considerato un imputato in questo caso, ma un testimone. L'obiettivo della perquisizione a Bruxelles è apparentemente quello di trovare ulteriore materiale incriminante contro Guo.