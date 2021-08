Chi sono i talebani e cosa vogliono per l'Afghanistan?

La parola "talebano" in pashtu significa "studente" o "ricercatore". Il movimento, nato nei primi anni '90 nelle scuole islamiche in Pakistan, ha condotto per decenni una campagna terroristico-militare contro la democratica Repubblica Islamica dell'Afghanistan. Secondo le stime della NATO, i Talebani hanno attualmente circa 85.000 combattenti.

Secondo gli esperti, i Talebani sono finanziati dall'Arabia Saudita. Il loro obiettivo è una forma rigorosa di Islam sunnita con una rigida applicazione della Sharia, la legge islamica. Questo include esecuzioni pubbliche e praticamente nessun diritto per le donne, a cui non è permesso lavorare. I talebani rifiutano le elezioni e le strutture democratiche. Gli afghani che hanno lavorato per ambasciate, eserciti e media occidentali sono considerati traditori dai talebani e temono per la loro vita.

Già al potere negli anni '90

Nel 1994, i talebani presero il controllo militare della città di Kandahar. Due anni dopo conquistarono la capitale Kabul e hanno formato l'Emirato Islamico dell'Afghanistan (che vogliono ricostruire anche ora). I talebani hanno poi rovesciato il presidente Burhanuddin Rabbani, uno dei padri fondatori dei mujaheddin afghani che avevano combattuto contro l'occupazione sovietica.

Nel 1998 i talebani controllavano quasi il 90% dell'Afghanistan. Solo il Pakistan, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno riconosciuto il governo talebano nel paese. Sotto il loro dominio, omicidio e adulterio erano puniti con la condanna a morte, con esecuzioni pubbliche spesso eseguite subito dopo la sentenza. Alle persone giudicate colpevoli di furto venivano amputate le mani.

Gli uomini dovevano farsi crescere la barba e le donne dovevano indossare il tradizionale burqa. Inoltre, secondo l'ONU, i talebani hanno commesso almeno 15 massacri contro la popolazione civile tra il 1995 e il 2001, violenze spesso commesse insieme ai combattenti di Al-Qaeda.

Il sito delle statue di Buddha distrutte a Bamiyan, in Afghanistan Rahmat Gul/AP

Minacce di morte contro le donne, niente scuola per le ragazze, TV e musica vietate

La televisione, la musica e il cinema furono vietati. Le ragazze potevano andare a scuola solo fino all'età di 10 anni. In un'intervista con iNews, il primo sindaco donna in Afghanistan, Zarifa Ghafari, ha vive da anni sotto la costante minaccia dei talebani.

Ghafari oggi vive a Kabul perché non poteva più vivere in sicurezza nella città di Maidan Shar, dove era eletta sindaco dal 2018. Ci sono state non solo minacce ma anche attentati alla sua vita. Suo padre è stato ucciso a colpi di pistola lo scorso novembre.

Nonostante le critiche internazionali, i talebani hanno fatto distruggere le famose statue del Buddha di Bamiyan nell'Afghanistan centrale. Il nome più importante della resistenza contro i talebani era il leader dei mujaheddin Ahmad Shah Massoud, chiamato anche il "Leone del Panshir". Nella sua patria, la valle del Panshir, Massoud - in collaborazione con gli anziani tribali locali - aveva combattuto contro le forze di occupazione sovietiche.

L'ex presidente Karzai, un figlio di Massoud e il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, mostrano una targa commemorativa per Ahmad Shah Massoud Christophe Archambault/Copyright 2021 The Associated Press. Tutti

Nella primavera del 2001, durante una visita al Parlamento europeo a Bruxelles, Massoud chiese alla comunità internazionale aiuto per l'Afghanistan, criticando i talebani e Al-Qaeda per la loro "interpretazione molto sbagliata dell'Islam". Il 9 settembre 2001 a Takha, in Afghanistan, Massoud è stato ucciso dall'esplosione di una bomba nascosta in una telecamera da due terroristi tunisini che si fingevano giornalisti di una emittente marocchina.

Gli attacchi dell'11 settembre 2001

Due giorni dopo l'assassinio di Massoud, Al-Qaeda, alleata con i talebani, realizzò gli attacchi contro il World Trade Center di New York e il Pentagono a Washington. Le vittime furono quasi 3.000. L'organizzazione terroristica Al-Qaeda con il suo leader Osama ben Laden, ritenuta responsabile degli attacchi dalle autorità statunitensi, operava dalle zone controllate dai talebani. Il capo di stato dell'emirato talebano era il mullah Omar, nato nel 1960, che rifiutò di estradare Osama ben Laden.

Dal 7 ottobre 2001 un'alleanza della NATO guidata dagli Stati Uniti ha attaccato le posizioni talebane in Afganistan. Dopo la conquista, l'Occidente ha installato il governo di transizione di Hamid Karzai nel dicembre 2001. Allo stesso tempo, la Forza Internazionale di Assistenza alla Sicurezza (ISAF) è stata inviata nel paese per addestrare l'esercito afgano e aiutare nella ricostruzione del paese. Lo scorso aprile il presidente americano Joe Biden ha annunciato il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan entro l'11 settembre 2021.