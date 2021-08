Crisi afghana: l'Europa divisa sull'accoglienza

Provare a partire sì ma come fare? È la domanda che si fanno gli afghani che provano ad avvicinarsi all’aereoporto di Kabul in queste ore, nella speranza di riuscire a prendere il primo volo per lasciare il paese ormai in mano ai talebani che, armi in pugno, fermano i civili ai checkpoint bloccando l’accesso all’unica via di fuga certa.

Ma l’esodo continua via terra. Il 90% dei profughi afghani si trova nei paesi limitrofi Iran e Pakistan. Solo nelle ultime settimane il numero complessivo di coloro che attraversano illegalmente la frontiera è aumentato del 40%. Mentre gli Stati Membri cercano di approdare ad una soluzione condivisa sull’accoglienza.

Prof. Strazzari Euronews

Tutti se ne vogliono andare, chiunque è istruito in particolare. Penso agli accademici... L'apertura di corridoi umanitari è difficile perché bisogna contrattarli con i taleban e questo significa dare loro legittimità politica che i Paesi in Occidente non vogliono dare. Questo spiega anche le contraddizioni che leggiamo nelle dichiarazioni diplomatiche. Francesco Strazzari docente di Relazioni internazionali, Università Sant'Anna di Pisa

La cancelliera Merkel ha chiesto il massimo impegno per sostenere Pakistan e Iran entrambi confinanti con l’Afghanistan.

E mentre gli sforzi dei singoli paesi per evacuare i connazionali sono ancora in corso, il presidente del Consiglio Draghi ha ricordato che la cooperazione tra i paesi europei è fondamentale per garantire l’accoglienza e la sicurezza.

Secondo le stime dell’Ispi dal 2008 ad oggi i paesi europei hanno valutato in tutto 600.000 richieste d’asilo da parte di afghani. Di queste ne hanno rifiutate 290.000 e i rimpatri sono stati oltre 70.000. Numeri che fanno pensare che sono ancora molti i cittadini afghani che vivono in modo irregolare in Europa.

Sul tema dei rimpatri forzati verso l’Afghanistan Human Rights Watch insieme ad altre organizzazioni ha chiesto che questi vengano sospesi a causa della crisi che sta vivendo il paese.

Andrea Prasow Euronews

Alcuni Paesi hanno scelto di interromperli ed è il minimo che potessero fare. Ciò di cui abbiamo bisogno è un impegno concreto per facilitare le evacuazioni e aiutare le persone ad essere ricollocate. Le persone fuggono per trovare un rifugio immediato ma poi devono anche trovare un luogo dove restare a vivere a lungo. Andrea Prasow vice direttore Washington di Human Rights Watch

La Commissaria europea per gli Affari interni ha ribadito “il no” ai rimpatri forzati. Intanto Roma si sta preparando a discutere della crisi afghana nel corso di un G20 straordinario che dovrebbe tenersi nella capitale a settembre prima del summit conclusivo dell’anno di guida italiano di fine ottobre.