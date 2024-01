Afghanistan: sopravvivono in quattro allo schianto dell'aereo

Le persone tratte in salvo sono state estratte dalla carcassa dell'aereo, caduto in una zona rurale dell'Afghanistan, e non sono in pericolo di vita

Sono quattro i sopravvissuti allo schianto di un charter, partito dall'India e diretto in Russia, precipitato nella regione montuosa di Badakhshan, nel Nord-Est dell'Afghanistan. Le persone tratte in salvo sono state estratte dalla carcassa dell'aereo e non sono in pericolo di vita. Il portavoce dell'amministrazione talebana, Zabiullah Mujahid, ha dichiarato che il pilota dell'aereo era uno dei quattro sopravvissuti. Due le vittime dell'incidente aereo. Aereo precipitato, problemi tecnici Le squadre di soccorso sono state inviate nella remota area rurale, dove vivono solo alcune migliaia di persone, a circa 250 chilometri dalla capitale dell'Afghanistan, Kabul.

La causa del disastro aereo potrebbe essere un malfunzionamento tecnico. Il charter con sei persone a bordo è scomparso dagli schermi radar sopra l'Afghanistan il giorno precedente, ha detto domenica l'autorità aeronautica russa Rosaviatsia, dopo che la polizia afghana ha detto di aver ricevuto segnalazioni di un incidente. A corto di carburante? L'aereo era un volo di ambulanza che viaggiava dall'aeroporto tailandese di Utapao, a Pattaya, a Mosca, passando per l'India e l'Uzbekistan, su un jet Falcon 10 di fabbricazione francese Dassault Aviation (AM.PA), prodotto nel 1978, ha dichiarato Rosaviatsia in un comunicato. Circa 25 minuti prima che l'aereo scomparisse dagli schermi radar, il pilota aveva avvertito che il carburante stava per esaurirsi e che l'aereo avrebbe cercato di atterrare in un aeroporto del Tagikistan, ha riferito l'agenzia di stampa russa SHOT.