E’ una situazione fuori controllo. In Afghanistan i talebani si preparano per la conquista di Kabul. Dopo aver preso il controllo di Ghazni a soli 150 chilometri dalla capitale, al grido di Allah è grande i ribelli avanzano distruggendo negozi, abitazioni, edifici. Si tratta del decimo capoluogo di provincia nelle mani del gruppo estremista in una settimana mentre sono in corso violenti combattimenti con i soldati afghani anche presso l'aeroporto e i posti di blocco stradali nella città di Farah capitolata martedì.

La conquista della provincia di Faizabad, nel nord del Paese, e la resa di centinaia di soldati governativi che si erano ritirati vicino all'aeroporto di Kunduz, sono il segnale che ormai il Paese è nel caos più totale mentre le truppe statunitensi stanno completando il ritiro previsto per il 31 agosto. La battaglia prosegue anche alla periferia di Kandahar e attorno a Lashkar-Gah, capoluogo dell’Helmand. Qui gli integralisti hanno colpito con due autobomba guidate da terroristi suicidi, prendendo di mira spesso le prigioni per liberare combattenti incarcerati.

La mossa di Biden e la preoccupazione internazionale

Mentre dalla Casa Bianca il Presidente Joe Biden ribadisce che ora è arrivato il momento che il governo e l’esercito afghano addestrato difendano la propria libertà, i vertici del Pentagono definiscono un'imprudenza la mossa della Casa Bianca che potrebbe portare a conseguenze difficilmente prevedibili. Biden ha ricordato ancora una volta come Washington nelle ultime due decadi ha speso ben 1.000 miliardi di dollari per addestrare e armare le forze di sicurezza di Kabul, senza contare il costo pagato in vite umane.

Il Dipartimento di Stato americano si prepara al peggio mentre a Doha si spera ancora di trovare una soluzione. Nel summit in corso sul processo di pace afghano si punta sui rinnovati sforzi per fermare la violenza dei talebani e garantire che le fazioni in guerra, e la comunità internazionale, si impegnino per trovare una soluzione il prima possibile. O sarà un bagno di sangue.

I rifugiati afghani in Ue

Nel mezzo del conflitto si anima la polemica sui rifugiati afghani in Europa. Bruxelles teme una nuova ondata come nel 2015 visto anche le migliaia di persone in fuga dalle città afghane. I Paesi Bassi hanno deciso di sospendere i rimpatri dei migranti introducendo una moratoria di sei mesi. Una retromarcia, visto che Amsterdam con Germania, Austria, Danimarca, Belgio e Grecia avevano scritto una lettera alla Commissione europea, per chiedere di proseguire con i rimpatri.

I rinforzi alle frontiere

Russia, Tajikistan e Uzbekistan si preparano a consolidare intanto le frontiere con una robusta presenza militare. Mosca ha concluso questo mercoledì un’esercitazione congiunta al confine l’Afghanistan, con 2.500 soldati e 500 mezzi militari nella zona di Harb-Maidon, in Tajikistan, a 20 chilometri dalla frontiera afgana. Durante le manovre, le truppe russe avrebbero sperimentato anche nuovi armamenti.