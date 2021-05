SpaceX, missione compiuta: atterraggio senza problemi per Starship

Dopo 4 tentativi falliti, Starship è atterrato con successo.

Missione compiuta per l'ultimo prototipo del razzo di SpaceX, che ha concluso il volo di prova senza le esplosioni che hanno caratterizzato i touchdown precedenti.

In realtà, un piccolo incendio è divampato dopo l'atterraggio, ma è stato contenuto in pochi minuti.

Quest'ultima versione del razzo di SpaceX, in acciaio inossidabile, a forma di proiettile, ha volato per 10 chilometri sopra il Golfo del Messico prima di capovolgersi e scendere orizzontalmente, e poi tornare verticale appena in tempo per l'atterraggio.

Musk ha twittato che l'atterraggio è stato "nominale" - secondo le regole, in altre parole.

Starship è un veicolo di lancio riutilizzabile, in via di perfezionamento e finanziato dall'azienda di Elon Musk, che si propone di utilizzare questo razzo per il ritorno sulla Luna e per le missioni su Marte.

Il successo è arrivato in occasione del 60° anniversario del volo del primo americano nello spazio, Alan Shepard. E ha coronato due settimane di risultati sorprendenti per SpaceX: il lancio di altri quattro astronauti verso la stazione spaziale internazionale e quello per i suoi mini satelliti internet.