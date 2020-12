Marte si avvicina, il prototipo SN8 Starship, 8° proptotipo della navicella interplanetaria di Space X che sperimentava la manovra di atterraggio verticale è decollato questo mercoledì nel corso di un volo di prova dalle coste del Texas.

L'atterraggio è stato un po' più duro, l'SN8 si è schiantato al suolo incendiandosi. Alla luce dell'analisi dei dati, il test è da considerarsi pienamente riuscito, poiché c'è stata una progressione corretta dall'inizio alla fine e serivà per i prossimi tentativi con il prototipo SN9 già pronto per il porssimo lancio.

Erano circa le 23.40 circa finalmente i tre motori Raptor si sono accesi e SN8 ha spiccato il volo. I motori si sono poi gradualmente disattivati, fino a che la nave si è poi portata in posizione orizzontale per il rientro dall'altitudine di circa 12,5 km. Raggiunta la quota di missione, come previsto, i motori si sono via via disattivati per procedere all’ultima parte: la discesa verticale controllata.

Le cose sembra siano andate storte proprio durante quest’ultima fase. Vedendo il video, il volo in verticale sembrava procedere alla perfezione ma al momento dell’impatto si è disintegrata in una spettacolare esplosione. Nonostante questa infausta conclusione, Elon Musk ha rapidamente condiviso il suo entusiasmo per i risultati complessivi del volo. Nel complesso, il volo ha segnato un importante passo avanti nello sviluppo della Starship della compagnia.

Dati che serviranno per i prossimi tentativi con SN9 già pronto e verrà testato non appena sarà possibile.