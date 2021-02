Ritenta, sarai più fortunato!

Il secondo volo di prova della futuristica navicella a forma di proiettile di SpaceX - il razzo Starship SN9 - è finito con un altro atterraggio di fortuna (ovviamente, senza persone a bordo).

La società di Elon Musk ha lanciato il suo ultimo prototipo dalla sua base di Boca Chica, in Texas, 50 giorni dopo il precedente test del 9 dicembre scorso: fu un flop pure quello.

"Dobbiamo solo migliorare l'atterraggio"

Il razzo Starship, in acciaio inossidabile, ha raggiunto l'altitudine prevista di 6,2 miglia (circa 10 chilometri), leggermente più bassa rispetto al precedente lancio.

Tutto sembrava andare bene, quando lo Starship, lungo 50 metri, si è capovolto su un lato e ha iniziato la sua vertiginosa discesa. Non è riuscito a raddrizzarsi in tempo per l'atterraggio e ha sbattuto violentemente al suolo, in una nuvola di fuoco.

In totale, il test è durato appena sei minuti e mezzo.

Appena lanciato! Miguel Roberts/Copyright-2021

``"Dobbiamo solo migliorare un po' l'atterraggio'', ha dichiarato, ottimisticamente, il capo-progetto John Insprucker.

"Ricordo che questo era solo un volo di prova", ha aggiunto.

Obiettivo Luna (e poi Marte)

Questi test si stanno svolgendo in un'area quasi desertica affittata da SpaceX, nell'estremo sud del Texas, vicino al confine con il Messico e sul Golfo del Messico, un'area deserta, in modo che un incidente o un'esplosione non causino danni o vittime.

L'obiettivo di SpaceX e Elon Musk è tornare sulla Luna, dove la stessa Nasa vuole ristabilire una presenza duratura dal 2024. Ma il progetto sembra rallentare...

Sta arrivando "Super Heavy"

Elon Musk, miliardario geniale e visionario, sta anche sviluppando l'astronave per portare i "turisti spaziali" su Marte, forse nel giro di pochi anni.

Il suo vero obiettivo, per le future spedizioni marziane e lunari, è il mega-razzo "Super Heavy", che è ancora in fase di sviluppo.

"Super Heavy" sarà dotato di 37 motori invece di nove, tutti alti 120 metri e capaci di portare addirittura 100 tonnellate in orbita intorno alla Terra.

Curiosi "spaziali" all'Isla Blanca Park, South Padre Island (Texas). Miguel Roberts/Copyright-2021

Pastoie burocratiche anche per Elon Musk

SpaceX aveva cercato di lanciare Starship già la scorsa settimana, ma non era riuscita ad ottenere l'approvazione necessaria dalla Federal Aviation Administration (FAA), provocando uno sfogo su Twitter da parte dello stesso Musk.

"SpaceX non ha rispettato le norme di sicurezza per il volo del 9 dicembre", ha dichiarato un portavoce della FAA, "e aveva bisogno di adottare misure correttive prima di procedere con altre operazioni di lancio".

Il volo di ieri da Boca Chica ha soddisfatto tutti i criteri di sicurezza, secondo la FAA.

Una curiosità: Starship è anche il veicolo con cui il miliardario giapponese Yusaku Maezawa dovrebbe fare il giro della Luna, in teoria nel 2023.

Un viaggio esclusivissimo a prezzo top secret...