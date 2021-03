Polverone su AstraZeneca. EMA, Roma e Parigi rassicurano, ma tre paesi scandinavi sospendono il vaccino. Via libera a quello di Johnson & Johnson

Boom di contagi e ricoveri in diversi paesi europei, Italia che si tinge di rosso e poi, tanti nuovi dubbi sull'affidabilità del vaccino AstraZeneca. Nella lotta al Covid, a rubare la scena al via libera dell'EMA al vaccino monodose di Johnson e Johnson, è in queste ora la sospensione del vaccino britannico da parte di Danimarca, Norvegia e Islanda.

Parigi rassicura su AstraZeneca: "Numeri irrisori"

Alle prese con un picco di ricoveri in terapia intensiva senza precedenti dalla fine del 2020, il Ministro della salute Francese, Olivier Veran, si è affrettato a fare il pompiere. Da una parte il via a un imponente trasferimento di pazienti dagli ospedali della regione parigina. Dall'altra, rassicurazioni sul vaccino di AstraZeneca. "Su 5 milioni di cittadini europei - dice Parigi - appena 30 hanno presentato problemi di coagulazione".

Il Ministro della salute francese, Olivier Veran, rassicura su AstraZeneca e annuncia: "Via al trasferimento di pazienti dalle terapie intenstive della regione parigina" Denis Charlet/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Italia come Austria, Lettonia e altri: bloccato un lotto

Nessun nesso causale comprovato, ma di che indurre anche l'Italia a sospendere un lotto del siero britannico. Sesto paese europeo a prendere un simile provvedimento, dopo Estonia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo e soprattutto Austria: prima a sposare la cautela, dopo la registrazione di un decesso. "Eventi da considerare senza allarme - l'invito alla cautela del direttore dell'Agenzia del Farmaco Italiana, Nicola Magrini - si continui a credere nell'efficacia dei vaccini. Il rapporto rischi-benefici resta favorevole".

L'EMA invita alla cautela: "Nessun nesso causale comprovato"

Parole che ricalcano in tutto e per tutto quelle dell'EMA, l'Agenzia Europea dei medicinali. "Nessuna indicazione - chiariscono da Amsterdam - che la vaccinazione sia all'origine delle patologie rilevate": un decesso e dei casi gravi di coaguli nel sangue che, in via cautelativa, hanno però indotto ieri Danimarca, Norvegia e Islanda a sospendere le somministrazioni fino a ulteriori chiarimenti.

La sede dell'Agenzia Europea dei Medicinali ad Amsterdam AP Photo

Johnson & Johnson: la speranza monodose di facile conservazione

Messa in ombra dal polverone degli interrogativi, sempre dall'EMA è però arrivata anche l'attesa autorizzazione al vaccino di Johnson e Johnson: riduzione di quasi il settanta per cento nella manifestazione delle forme sintomatiche del Covid e dell'ottantacinque delle sue forme più gravi, ma soprattutto unsiero monodose e dalla facile conservazione, candidato dalle sue caratteristiche a semplificare vita e procedure, nella corsa ad approvvigionamenti e somministrazioni.