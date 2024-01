Di Euronews

L'Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato un allarme per l'aumento dei casi di morbillo in Europa: contagi oltre 30 volte lo scorso anno

"Abbiamo riscontrato nella regione non solo un aumento di 30 volte dei casi di morbillo, ma anche quasi 21mila ricoveri ospedalieri e 5 decessi correlati al morbillo". È Hans Kluge, direttore regionale dell'Oms Europa, a lanciare l'allarme casi di morbillo nel continente europeo: "La vaccinazione è l'unico modo per proteggere i bambini da questa malattia potenzialmente pericolosa", ha aggiunto Kluge.

L’ufficio regionale dell’Oms per l’Europa ha reso noto che tra gennaio e ottobre 2023 sono stati segnalati oltre 30mila casi da 40 dei 53 Stati membri della regione. Rispetto ai 941 segnalati in tutto il 2022, l'aumento è di oltre 30 volte. Secondo l’agenzia l'incremento dei casi ha subìto un’accelerazione negli ultimi mesi e si prevede che il trend prosegua se non verranno adottate misure urgenti per prevenire un’ulteriore diffusione.

L'appello alla vaccinazione della commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides

Nel 2023 il morbillo ha colpito tutte le fasce d’età, con differenze significative tra i Paesi nella distribuzione per età dei casi. Nel complesso, 2 casi su 5 riguardavano bambini di età compresa tra 1 e 4 anni e uno su 5 riguardava adulti di età pari o superiore a 20 anni.