Il 4 marzo si celebra la Giornata Mondiale per la Prevenzione dell'Obesità e del Sovrappeso.

In questa occasione, la World Obesity Federation chiede che alle persone obese sia data priorità per le vaccinazioni contro il Covid-19, in quanto considerate ad alto rischio, in relazione alle patologie cardiovascolari spesso presenti in soggetti sovrappeso.

I dati rivelano che i tassi di mortalità da Covid sono dieci volte più alti nei paesi - come Italia, Regno Unito e Usa - in cui più della metà degli adulti sono clinicamente in sovrappeso.

Gli uomini tendono ad essere sovrappeso più delle donne. AP Photo

"L'obesità dev'essere considerata una vera malattia"

La dottoressa brasiliana Olivia Barata Cavalcanti è Direttore scientifico e dei programmi della World Obesity Federation.

"Abbiamo bisogno che i governi facciano finalmente qualcosa sul serio contro l'obesità. Abbiamo bisogno di un approccio coordinato. Abbiamo bisogno che i governi adottino il ROOTS (il nostro piano anti-obesità) e inizino a riconoscere l'obesità come una vera malattia: monitoraggio dell'obesità, prevenzione dell'obesità, trattamento e utilizzo di un approccio basato su questi sistemi. Questa pandemia ha davvero dimostrato quanto sia urgente il problema dell'obesità in tutto il mondo".

La dottoressa Olivia Barata Cavalcanti durante l'intervista. AP Photo

Il rapporto della World Obesity Federation rivela: circa 2,2 milioni degli oltre 2,5 milioni di vittime da Covid-19 vivevano in paesi con alte percentuali di abitanti in sovrappeso.

Il caso-Belgio e il caso-Vietnam

Tra i paesi in cui più della metà della popolazione adulta è in sovrappeso, il Belgio ha il più alto livello di decessi.

Quinta l'Italia. Ottavi gli Stati Uniti.

Il Vietnam, al contrario, ha il più basso tasso di mortalità-Covid del mondo (solo 35 vittime su 96 milioni di abitanti!) e il secondo più basso livello di sovrappeso nella popolazione.

Non sono soltanto coincidenze.