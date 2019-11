OMS: "Millenials a rischio obesità"

Lo studio dell'agenzia all'Onu raccomanda un minimo di un'ora di attività fisica al giorno, condizione preliminare per migliorare il funzionamento cardiaco, della respirazione, delle articolazioni e dei muscoli, e avere benefici sul piano del peso, allontanando il rischio di obesità in età adulta.

Secondo una ricerca condotta in 146 paesi, l'81 per cento degli studenti tra gli 11 e i 17 anni è risultato scarsamente attivo.

