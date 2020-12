E' la giornata internazionale per l'abolizione della schiavitù

Il 2 dicembre si celebra la Giornata Internazionale per l'abolizione della schiavitù.

Secondo l'ultimo report dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), oggi nel mondo ci sono oltre 40 milioni di persone, vittime di quella che chiamiamo "schiavitù moderna": traffico di esseri umani, lavoro forzato e matrimoni coatti.

"In tutto il mondo ci sono Paesi nei quali la schiavitù è molto più diffusa che in Europa. Ma esiste in ogni Paese", spiega Todd Landman, professore di scienze politiche all'Università di Nottingham. "Qui nel Regno Unito c'è un problema di schiavitù moderna, ad esempio. E si presenta in forme diverse. In tutta Europa ci sono forme di lavoro forzato, matrimoni forzati, sfruttamento sessuale, in gradi diversi".

La Giornata Internazionale per l'abolizione della schiavitù si celebra in questa data, perché fu il 2 dicembre del 1949, che l'Assemblea generale approvò la Convenzione delle Nazioni Unite, per la repressione del traffico di persone e dello sfruttamento della prostituzione. Entrò in vigore il 21 marzo 1950 e l'Italia la recepì ai sensi della L. 23 novembre 1966, n. 1173.

La Carta dei diritti dell'uomo all'articolo 5 vieta la tratta degli esseri umani. Ogni anno circa 700.000 persone ne sono coinvolte.

Fatti e cifre