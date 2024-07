La marcia della pace in ricordo del genocidio di Srebrenica - Diritti d'autore EBU

La marcia della pace in ricordo del genocidio di Srebrenica - Diritti d'autore EBU

In migliaia sono partiti l’8 luglio da Nezuk e hanno percorso 100 chilometri con tappe giornaliere di circa 30 km, per arrivare il 10 luglio al Memoriale di Potočari, a Srebrenica, per ricordare il massacro di almeno ottomila uomini e ragazzi bosgnacchi a opera dei serbi, nel 1995