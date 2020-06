Serbia alle urne, in vantaggio il partito di Vucic

Tra i timori per il coronavirus e gli inviti al boicotaggio di parte dell'opposizione, 6 milioni e 600mila elettori serbi vanno oggi alle urne per rinnovare i 250 seggi del parlamento e numerose amministrazioni locali. Il voto era previsto in aprile, ed è stato rinviato per la pandemia.

"Spero in un cambiamento per il meglio, e che la Serbia possa crescere economicamente. Qualcosa si è fatta ma mi aspetto molto di più", dice un elettore. "Ho fatto il mio dovere di cittadino e sono venuto a votare. Penso sia un dovere civico, ma non posso fare a meno di prendere atto che siamo molto divisi", sostiene un altro.

Il Partito progressista serbo del presidente Aleksandar Vucic è in testa ai sondaggi. Un vantaggio che secondo gli oppositori deriva dal controllo del sistema dell'informazione e da una dispendiosa e onnipresente campagna di comunicazione a favore del ledaer uscente che ha dominato nel dibattito pubblico.