Carlos Ghosn è in Libano

Ghosn, 65 anni, ha la nazionalità libanese e il Libano non estrada i suoi connazionali . Si è sempre dichiarato innocente , parlando di un colpo di stato messo in atto dai vertici Nissan. Nell’aprile scorso ha lasciato il carcere di Tokyo dietro pagamento di una cauzione da quattro milioni di euro.

Non è chiaro se un accordo gli abbia permesso di lasciare il Giappone per il Libano.

Colpo di scena nell’affaire Carlos Ghosn . L’ex presidente e amministratore delegato del gruppo Nissan-Renault - ai domiciliari a Tokyo in attesa di processo per frode industriale e fiscale - è arrivato in Libano . Lo hanno confermato fonti vicine alla famiglia.

