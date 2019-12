Euronews Sera | TG europeo, edizione di venerdì 20 dicembre 2019

Un'operazione da 210 milioni di euro: tanto incassa Fiat Chrysler per la cessione del business di componenti in ghisa a Tupy , azienda brasiliana specializzata nello sviluppo e nella produzione di componenti strutturali.

Chiude una centrale nucleare in Svizzera : le migliaia di tonnellate di materiale radioattivo saranno stoccate in un impianto temporaneo del Paese.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.