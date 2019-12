Brexit: primo sì dal Parlamento britannico

Non proteggerà né rafforzerà i nostri diritti, non sosterrà la nostra industria manifatturiera o le nostre relazioni commerciali, non proteggerà il nostro mondo in un momento di crisi climatica senza precedenti. Non affronterà la profonda disuguaglianza nel nostro sistema né garantirà gli interessi di tutte le regioni del Regno Unito. Invece questa legge sarà usata come ariete per guidarci lungo il percorso della deregolamentazione e verso un accordo tossico con Donald Trump