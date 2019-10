Libano: Saad Hariri annuncia le sue dimissioni

Il premier libanese Saad Hariri annuncia le sue dimissioni. L'annuncio è giunto durante il suo discorso in tv alle 16 locali (le 15 in Italia), dopo circa due settimane di proteste popolari antigovernative, contro il carovita e la corruzione. Lo riferisce l'ufficio della presidenza del consiglio.

"Le dimissioni di Hariri saranno viste come un enorme vittoria per chi protesta dando slancio al movimento dopo alcuni giorni difficili", l'opinione di Lina Khatib, analista di Chatham House. "Nei giorni scorsi, alcuni manifestanti stavano cominciando a chiedersi se l'azione pubblica avrebbe ottenuto qualcosa di fronte a una classe politica ostinata che, fino all'annuncio delle dimissioni di Hariri, si rifiutava di cedere alle richieste popolari. Le dimissioni daranno coraggio alle persone per strada che insisteranno affinché anche le altre loro richieste - tra cui lo svolgimento di elezioni parlamentari anticipate - vengano soddisfatte".

Come funziona il governo del Libano | Euronews risponde

Le dimissioni di Hariri non saranno ben accolte dal gruppo musulmano sciita Hezbollah, il cui leader Sayyed Hassan Nasrallah ha ribadito per ben due volte la sua contrarietà a questo passo, temendo un pericoloso vuoto di potere.

Il governo libanese è progettato per fornire una rappresentanza politica a tutti i gruppi religiosi libanesi: i tre principali sono i maroniti cristiani, i musulmani sunniti e i musulmani sciiti.

Il presidente deve essere sempre un cristiano maronita, il primo ministro un sunnita e il presidente del parlamento un sciita.

I sostenitori di Hezbollah e il suo alleato sciita, il Movimento Amal, martedì scorso, hanno cacciato i manifestanti da un blocco stradale che avevano allestito e Beirut, abbattendo le loro tende e arrivando allo scontro fisico. La polizia è intervenuta per sedare il primo incidente di questo tipo dall'inizio delle proteste.

Una grande disputa sarebbe inoltre scoppiata tra Hariri e altri gruppi nel suo gabinetto, con i suoi oppositori che lo accuserebbero di schierarsi con i manifestanti e di non permettere alle forze di sicurezza di operare per le strade, indicano alcune fonti a Reuters.

Martedì la polizia ha ricevuto l'ordine di non usare la forza con i manifestanti. La settimana scorsa, Hariri ha cercato di calmare i libanesi con una serie di misure di riforma concordate con altri gruppi del suo governo di coalizione, tra cui Hezbollah. Le riforme erano volte a combattere la corruzione e a mettere in atto misure economiche a lungo ritardate. Tuttavia, le manifestazioni che chiedevano le dimissioni del governo sono continuate poiché non sono stati compiuti passi immediati verso l'attuazione delle riforme,

Le proteste a livello nazionale hanno paralizzato il Libano in un momento di profonda crisi economica - da dieci giorni le banche sono chiuse, così come scuole e imprese.