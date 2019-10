Spagna: Sanchez in visita a Barcellona, fischi ma niente disordini

L'incursione a Barcellona del primo ministro spagnolo uscente, Pedro Sanchez, e il ministro degli interni Grande Marlaska, riceve qualche fischio, senza conseguenze più gravi. Il capo del governo spera che non succeda nulla che possa rompere la precaria intesa tra la polizia spagnola e quella catalana.

"In momenti come questi è essenziale garantire la moderazione che è rappresentata dalle forze di sicurezza, la cui co-esistenza è in dubbio. Penso che voi siate un esempio di professionismo".

La tensione è al massimo tra Barcellona e Madrid

"Sembra proprio che non voglia parlare con nessuno qui. Non coi rappresentati Catalani, e non rispetta nemmeno il diritto dei cittadini, ad esempio, rende solo visita ai poliziotti feriti, ma non ai manifestanti che hanno protestato senza commettere violenze"

"Si, è difficile: resterà per sempre un prima e un dopo la sentenza. Così niente è risolto, come qualcuno potrebbe pensare. La situazione è peggiorata a causa della sentenza contro i leader indipendentisti, e adesso siamo bloccati".

La situazione in Catalogna regge a fatica: l'ordine pubblico è garantito da due forze di polizia, di cui una, quella più attiva, risponde al governo indipendentista catalano, che non condanna, come vorrebbe Madrid, i facinorosi.

Cristina Giner, euronews:

"In questi giorni la tensione non solo è palpabile nelle strade, ma anche a livello politico con le elezioni previste il 10 Novembre, e in piena campagna elettorale. I partiti politici camminano sui vetri e cercano di evitare slogan troppo faziosi per non perdere voti. In queste circostanze è proprio difficile allentare la tensione che sta vivendo la Catalogna".