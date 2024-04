La crisi degli alloggi nel Paese è sempre più grave: nell'ultimo decennio i prezzi degli affitti sono aumentati di 17 volte rispetto ai salari. Intanto associazioni e residenti cercano soluzioni alternative, come la cooperativa Entrepatios

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha dato il via alla campagna elettorale per le elezioni europee: uno dei temi su cui spingerà la sinistra sarà l'edilizia abitativa per puntare a risolvere la crisi degli alloggi che preoccupa l'elettorato, soprattutto quello più giovane.

L'accesso all'alloggio, infatti, è una delle principali preoccupazioni per gli under 35. Nell'ultimo decennio i prezzi degli affitti sono aumentati di 17 volte rispetto ai salari in Spagna: due famiglie su dieci si trovano in condizioni di povertà dopo aver pagato l'alloggio, anche con redditi intermedi.

Recentemente Sánchez ha annunciato una misura di grande impatto: la fine del regime dei visti d'oro introdotto dal precedente governo conservatore, che concedeva agli stranieri la residenza permanente con l'acquisto di proprietà nel Paese.

Intanto associazioni e cittadini cercano soluzioni alternative. Diversienti spagnoli cercano di importare il programma delle associazioni edilizie, un modello che ha dimostrato la sua efficacia in altre città, come Vienna.

Un esempio virtuoso è quello della cooperativa Entrepatios, creata nel 2018 a Madrid dall'architetto Iñaki Alonso e 17 famiglie, che hanno costruito un proprio edificio e lo hanno abitato con il diritto d'uso, una formula a metà strada tra l'acquisto e l'affitto. Oltre a garantire appartamenti a circa 650 euro al mese, il progetto garantisce che il prezzo degli alloggi rimanga stabile, impedendo ogni tipo di speculazione.

Scopri di più nel video del nostro corrispondente dalla Spagna Jaime Velasquez.