Il primo ministro spagnolo riferirà lunedì dopo aver preso un periodo di riflessione in seguito alle accuse di corruzione nei confronti della moglie. L'opposizione chiede spiegazioni, ma secondo gli analisti Sánchez ha una strategia precisa

Un Paese sotto shock. Le possibili dimissioni del primo ministro Pedro Sánchez in seguito all'apertura di un procedimento contro la moglie Begoña Gómez per presunto traffico di influenze hanno gettato la Spagna nell'incertezza. Il presidente annuncerà cosa ne sarà del suo futuro lunedì prossimo, 29 aprile, dopo un periodo di riflessione, dopo aver messo il Paese di fronte a un bivio. "O me o l'abisso".

Il contrattacco di Sánchez all'estrema destra

Sánchez ha accusato la destra politica e mediatica e l'estrema destra di aver orchestrato una campagna di molestie e demolizioni che ha diffuso informazioni deliberatamente false su sua moglie. Ma l'opposizione gli chiede spiegazioni. "Il presidente deve presentarsi con urgenza per dare una spiegazione ragionata degli scandali che hanno coinvolto il suo partito, il suo governo e sua moglie", ha detto la segretaria generale del Partito Popolare Cuca Gamarra.

I sostenitori del primo ministro minimizzano la decisione del tribunale, affermando che la denuncia è stata presentata dal sindacato conservatore Manos Limpias e che contiene persino errori formali. I membri del Partito Socialista si sono riuniti presso la sede del partito in Calle Ferraz a Madrid per sostenere il loro leader, mentre l'opposizione chiedeva le sue opposizioni con una protesta in strada.

Il partito ha indetto una manifestazione di massa per questo sabato a sostegno di Pedro Sánchez, che l'opposizione considera parte di una strategia di "vittimizzazione" del presidente del governo.

Un nuovo capitolo per la politica spagnola

Al di là delle sue motivazioni personali, il presidente Sánchez ha introdotto una nuova questione che potrebbe segnare la lunga campagna elettorale che culminerà nelle elezioni europee. Di fronte al dibattito su amnistia o corruzione, il primo ministro propone di invitare gli spagnoli a bandire la polarizzazione e la tensione politica.

"Sánchez stabilisce o cerca di stabilire un nuovo quadro nella conversazione, proprio all'inizio di due campagne elettorali. La campagna catalana e il mese prossimo la campagna per il Parlamento europeo. Quindi è chiaro che c'è anche una strategia. Che non è incompatibile con la sincerità delle sue parole, ma c'è una strategia.- spiega a Euronews Luis Arroyo, esperto di comunicazione politica -Il quadro non è amnistia sì o amnistia no. Indipendenza della Catalogna sì o indipendenza della Catalogna no. Il quadro è scegliere tra l'istituzionalità e il rispetto, o le palesi bugie dell'estrema destra".

Quale sarà il destino finale di Pedro Sánchez? Al momento solo lui sa se questo sarà solo un altro capitolo o il punto finale del suo "manuale di resistenza".