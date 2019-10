Euronews Sera | TG europeo, edizione di giovedì 03 ottobre 2019

Euronews Sera: in primo piano la proposta per la Brexit del premier Johnson, i dazi degli Usa ai prodotti dell'Unione Europea, le tensioni in Ucraina.

Il premier britannico in Parlamento con il piano per la Brexit . Attacchi dall'opposizione e, sul backstop, l'accusa di volere non una ma addirittura due frontiere con l'Irlanda.

I vini francesi, i formaggi italiani, il whisky scozzese: pubblicata la lista dei prodotti europei che saranno sottoposti a dazi statunitensi a partire dal 18 ottobre.

Centinaia di ucraini sono scesi in piazza per protestare contro l'accordo preliminare siglato tra Kiev e Mosca: un'intesa per porre fine al conflitto nel Donbass, territorio controllato dai separatisti russi.

Il Pakistan si ritaglia un ruolo importante di mediazione nell'ambito delle trattative di pace, interrotte, tra talebani e Stati Uniti, per porre fine a 18 anni di guerra in Afghanistan.

Da lunedì, in 60 città del mondo, sono previste numerose initiative per manifestare contro l'inerzia dei governi in materia ambientale. Nel frattempo, si moltiplicano le proteste, anche estemporanee ,degli attivisti. Vediamo cosa è successo a Londra

Opere d'arte provenienti dai maggiori musei del mondo per celebrare i 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio. La mostra "Raffaello e gli amici di Urbino" sarà aperta al pubblico sino al 19 gennaio nelle sale di Palazzo Ducale a Urbino.