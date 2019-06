Euronews Sera | TG europeo, edizione di lunedì 24 giugno 2019

In primo piano nel nostro telegiornale questa sera la vittoria di Milano-Cortina che insieme si aggiudicano le Olimpiadi invernali 2026, battendo la candidatura di Stoccolma. Il premier Conte promette: saranno Giochi memorabili.

Caso Sea Watch: i migranti a bordo fanno appello alla Corte di Strasburgo. Vogliono sbarcare, ma il ministro dell'Interno Salvini dice: devono andare ad Amsterdam e Berlino.

La crescita del terrorismo a matrice nera in Germania, i servizi segreti avvertono: le violenze sono in aumento. E sempre in Germania un grave incidente aereo tra eurofighter. Un pilota ha perso la vita.

Carrefour in Cina vende l'80 per cento della sua filiale in difficoltà. A comperare è Suning, leader cinese degli elettrodomestici nonché proprietario dell'Inter.

Se poi volete vedere come se la cavano gli europei del nord alle prese col caldo eccezionale, aspettate la fine del nostro TG.