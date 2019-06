Caldo record in Europa. "Parigi? Più calda dello Zambia"

Un'ondata di caldo africano con temperature che arriveranno sui 40 gradi anche là dove normalmente di questi tempi, di gradi ce ne sono 20 o poco più. Un calore intenso e precoce ha iniziato a sconvolgere l'Europa nord occidentale, con picchi straordinari da oggi e per una settimana anche là dove la popolazione non è abituata a tali calure: Germania, Svizzera, Belgio, Francia ad eccezione della Bretagna, Gran Bretagna, Spagna e Nord Italia.

In Francia sono previste temperature comparabili con l'agosto del 2003 quando nell'Esagono c'è stato il caldo peggiore del dopoguerra. Un annata epica, con ospedali pieni in agosto e diversi decessi a causa del calore. I parigini si preparano come possono, poco attrezzati alle grandi calure

Un turista americano, travolto dall'ondata di calore dice "Io vivo in Zambia e posso dire che in questi giorni lì è più fresco che in Francia".

I disagi legati a una temperatura intorno ai 35 questo lunedì, dunque, ma anche, soprattutto per chi non lavora, il diversivo dell'eccezionalità. Nella capitale francese, infatti, è prevista l'apertura fino a notte delle piscine, l'istallazione di nuovi rubinetti con acqua potabile e stanze rinfrescate negli edifici pubblici. Il ministro francese della salute ha fatto sapere che tutto è pronto negli ospedali per assistere chi si presenterà per le conseguenze del caldo, in genere soprattutto anziani. Intanto ai bambini è concesso è concesso un tuffo nella fontana.