Euronews Sera | TG europeo, edizione di martedì 25 giugno 2019

In primo piano nel telegionale di questa sera le tensioni tra Iran e Stati Uniti. La via diplomatica è chiusa per sempre, ha avvertito Teheran dopo le nuove sanzioni statunitensi che hanno colpito anche la Guida suprema Khamenei. Per il presidente Rouhani, la Casa Bianca è "afflitta da ritardo mentale"

E ancora: la Russia riammessa all'assemblea del Consiglio europeo, da cui era stata esclusa per l'annessione della Crimea. L'Ucraina se ne va in segno di protesta.

Per l'Italia, maxi operazione contro la 'ndrangheta emiliana, in manette un potente clan attivo in tutta europa. E anche un politico locale.

Caso Sea Watch: la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo respinge il ricorso dei migranti a bordo della nave di soccorso olandese. Salvini ribadisce: porti chiusi, la linea non cambia.

E per finire: le azzurre ai quarti in finale dopo la vittoria 2 a 0 contro la Cina.