Antonello Lovato è sotto inchiesta della procura di Latina per lesioni colpose, omissione di soccorso e lavoro irregolare. Polemiche politiche per l'ennesimo caso di morte sul lavoro e di sfruttamento dei migranti. Manifestazione sabato nella città pontina

La procura di Latina ha aperto un'inchiesta per lesioni personali colpose, omissione di soccorso e violazione delle disposizioni in materia di lavoro irregolare in relazione alla morte mercoledì di un lavoratore di origine indiana, Satnam Singh.

Il bracciante agricolo di 31 anni è deceduto mercoledì all'ospedale San Camillo di Roma, dov'era stato ricoverato in seguito all'amputazione di un braccio causata lunedì da un macchinario avvolgi-plastica a borgo Santa Maria, nella periferia di Latina.

A sconvolgere, oltre all'ennesima morte sul lavoro in Italia, è stato il fatto che il datore di lavoro di Singh dopo averlo trovato agonizzante, invece di chiamare i soccorsi, lo ha scaricato davanti alla sua abitazione, con l'arto mozzato gettato in una cassetta di legno per gli ortaggi.

Cosa è successo al bracciante indiano di Latina

La moglie di Singh si è sentita male ricevendo la notizia della morte del marito ed è stata ricoverata in stato di choc.

Due persone che ospitavano la coppia hanno testimoniato di avere visto Satnam una volta abbandonato davanti casa. "Gli mancava tutto il braccio e altri resti erano stati lasciati vicino ad alcuni cassonetti", hanno detto all'agenzia Ansa.

"Si sentivano le urla della moglie che continuava a chiedere aiuto, poi abbiamo visto un ragazzo che lo teneva in braccio e lo ha portato dietro casa. Noi pensavamo lo stesse aiutando, ma poi è scappato via" hanno dichiarato Noemi Grifo e Ilario Pepe.

Pepe dopo avere chiamato un'ambulanza ha ricorso l'uomo per chiedergli cosa stesse facendo e si è sentito rispondere: "Da me non sta in regola".

Satnam "poteva essere aiutato" dicono testimoni: polemiche sulle parole del padre dell'indagato

L'azienda agricola dove è avvenuto l'incidente è ora sotto sequestro e sono in corso le indagini dei Carabinieri che si concentrano sul datore di lavoro del bracciante, un uomo di 37 anni, Antonello Lovato, che dopo l'accaduto si è presentato spontaneamente alla questura di Latina.

Il padre di Lovato ha parlato mercoledì al Tg1 della Rai di "leggerezza" e di "avere avvisato" il bracciante di "non avvicinarsi al macchinario" che lo ha ferito.

Dichiarazioni che sono suonate come una giustificazione del caporalato e del lavoro nero e che hanno sollevato un polverone politico. "C'è dispiacere perché è morto un ragazzo sul lavoro e non dovrebbe mai succedere. È costato caro a tutti", ha aggiunto Renzo Lovato.

Manifestazione sabato a Latina per Singh e per i morti sul lavoro

"Satnam non ha avuto un incidente sul lavoro, è stato ucciso dallo sfruttamento e dalla disumanità, da chi lo ha mollato davanti casa col braccio tranciato da un macchinario" ha commentato giovedì la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.

Schlein ha annunciato la sua partecipazione alla manifestazione indetta dai sindacati locali per sabato prossimo alle 17 a Latina, a cui hanno aderito la sindaca e varie personalità cittadine.

"La storia di Singh è la fotografia più cupa di quel pezzo di economia criminale fondata sull'abuso e sullo sfruttamento dei lavoratori più deboli e ricattabili, che dobbiamo sradicare con decisione e senza compromessi" ha dichiarato in una nota la viceministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.

Secondo alcune stime si tratterebbe del centesimo migrante morto sul lavoro in Italia nel 2024.

Altro morto sul lavoro nei pressi di Lodi

Un giovani di 18 anni, Pierpaolo Bodini, è stato schiacciato e ucciso da una macchina seminatrice giovedì a Brembio, nel Lodigiano.

Bodini stava pulendo il macchinario quando è avvenuto l'incidente. Alcuni sindacalisti hanno raggiunto il luogo dell'accaduto al pari della sindaca di Brembio, che ha proclamato una giornata di lutto cittadino.