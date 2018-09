I risultati in Svezia rassicurano di poco l'UE

"Non c'è stata la grande vittoria elettorale che si prevedeva - afferma l'olandese Sophie in t Veld-o addirittura come è stata interpretata in alcuni media, spero vivamente che ora gli svedesi possano costruire un governo solido".

La Commissione europea ha evitato di dover affrontare il peggio e per il momento può tirare un sospiro di sollievo dopo la vittoria dei social democratici.

"Siamo fiduciosi che il governo che nascerà secondo il processo costituzionale del paese continuerà a mantenere il forte impegno della Svezia nei confronti dell'Unione europea" , dichiara Margaritis Schinas, portavoce della Commissione Europea.

L'immigrazione è al centro di un importante vertice europeo previsto tra poco più di una settimana a Salisburgo, preceduto dal discorso sullo stato dell'Unione di Juncker in calendario per mercoledì a Strasburgo.