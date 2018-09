Svezia: quale governo?

Elezioni anomale per un paese come la Svezia le consultazioni legislative che si sono tenute domenica e che hanno prodotto un esito più che mai incerto. Uno stallo politico che il paese si trova ad affrontare con i due blocchi di sinistra e di destra quasi pari merito. I Social Democratici al minimo storico, la destra populista in rimonta. Tradotto in percentuali i primi insieme ai verdi hanno raggiunto il 40.6 % di preferenze, le opposizioni il 40.3%.

Questioni di numeri, anche se la storia è più complessa. Un dato che ha una volenza politica non solo in Svezia ma anche in Europa. Una paese con poco più di 10mila abitanti, reddito procapite medio tra i più alti nel mondo e roccaforte fino ad oggi dei Socialdemocratici.