Budapest sarà presto privata di una parte dei fondi europei per essersi rifiutata di pagare la multa imposta dalla Corte di giustizia europea

La Commissione europea ha avviato una procedura speciale per dedurre la multa di 200 milioni di euro che la Corte di giustizia europea (Cge) ha imposto all'Ungheria per le restrizioni da tempo imposte al diritto di asilo. La multa deve essere pagata in un'unica soluzione alla Commissione europea.

Budapest non ha rispettato la prima scadenza a fine agosto, spingendo l'esecutivo a inviare una seconda richiesta di pagamento con scadenza 17 settembre.

Poiché anche questa seconda richiesta è stata ignorata, mercoledì la Commissione ha dichiarato che avrebbe attivato la cosiddetta "procedura di compensazione" per sottrarre 200 milioni di euro dalla quota di fondi Ue assegnata all'Ungheria.

La Commissione passa alla "fase di compensazione"

La procedura esaminerà le dotazioni finanziarie che dovrebbero essere erogate all'Ungheria nelle prossime settimane. Circa 21 miliardi di euro di fondi di coesione e di recupero destinati all'Ungheria rimangono congelati a causa del declino dello stato di diritto.

"Da oggi passiamo alla fase di compensazione'", ha dichiarato mercoledì un portavoce della Commissione. "In teoria, qualsiasi pagamento può essere preso in considerazione, nulla è escluso, ma ovviamente questo richiederà un po' di tempo, dobbiamo identificare i pagamenti in arrivo e quelli che possono assorbire la multa in questione".

Parallelamente, l'Ungheria rischia una multa di 1 milione di euro per ogni giorno in cui continua a non rispettare la sentenza della Corte di giustizia europea e a mantenere la restrizione che impedisce ai migranti di godere del pieno accesso al diritto d'asilo. La multa accumulata si avvicina ai 100 milioni di euro.

Budapest deve rispondere alla Commissione spiegando quali misure ha introdotto per rispettare la sentenza. Poiché la risposta non è arrivata, l'esecutivo ha inviato la prima richiesta di pagamento per riscuotere la multa, con una scadenza di 45 giorni.

Orbán furioso per la multa, minaccia di trasferire i migranti in Belgio

La sentenza della Corte di giustizia europea, che ha visto il giudice descrivere l'azione dell'Ungheria come una "violazione senza precedenti ed eccezionalmente grave del diritto dell'Ue", ha scatenato una reazione furiosa da parte del primo ministro Viktor Orbán, che ha definito la sanzione "oltraggiosa e accettabile".

Come ritorsione, il suo governo ha minacciato di trasferire i migranti in Belgio "volontariamente" e "gratuitamente", cosa che costituirebbe un caso senza precedenti di migrazione strumentalizzata da parte di uno Stato membro contro un altro. Nessun trasferimento di migranti ha ancora avuto luogo, ma il piano è già stato accolto da aspre critiche da parte delle autorità belghe e dell'Ue.

La disputa, un nuovo capitolo nella decennale resa dei conti tra Bruxelles e Budapest, è aggravata dalle crescenti preoccupazioni per la decisione dell'Ungheria di estendere il sistema della carta nazionale ai cittadini russi e bielorussi, che secondo la Commissione potrebbe consentire l'elusione delle sanzioni e rappresentare una minaccia per l'"intera" area Schengen.

Budapest ha negato con forza qualsiasi rischio per la sicurezza interna, sostenendo che l'estensione ai cittadini russi e bielorussi era necessaria per attenuare la carenza di manodopera all'interno del Paese e dare ai datori di lavoro una "procedura più semplice" per attirare i lavoratori stranieri.

Nonostante le tensioni, questa settimana c'è stato un accenno di riavvicinamento dopo che János Bóka, ministro ungherese per gli Affari europei, ha incontrato Ylva Johansson, commissario europeo per gli Affari interni, per discutere della sentenza della Corte di giustizia europea e della Carta nazionale.