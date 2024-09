Di Euronews Agenzie: AP

Anche l'Italia si prepara ad affrontare condizioni meteorologiche estreme, mentre la tempesta Boris, che ha devastato l'Europa centrale, si dirige verso sud

Sono almeno 21 le persone morte a causa delle inondazioni della tempesta Boris che si è abbattuta negli ultimi giorni in Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Romania.

Slovacchia, Ungheria e Croazia sono in stato di massima allerta per il rischio di inondazioni a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua dei fiumi. Il ciclone si sta già spostato verso sud: in Italia allerta arancione in Emilia-Romagna, gialla in altre undici regioni. Attese piogge per 48 ore mercoledì e giovedì.

Tempesta Boris verso sud

Il primo ministro ceco Petr Fiala ha dichiarato che 13.500 persone sono state evacuate e oltre 600 soccorse nel Paese a causa delle inondazioni. La situazione in Repubblica Ceca sta migliorando nonostante la Boemia meridionale rimanga ancora a rischio.

Anche i villaggi che si affacciano sul Danubio sono in allerta per i livelli d'acqua del fiume che continuano ad aumentare.

Nella valle di Pielach e nella valle di Kamp, in Austria, interi villaggi sono sott'acqua e molte persone sono state costrette a lasciare le loro abitazioni.

Non migliora la situazione in Polonia dove residenti e squadre di pronto intervento hanno messo in sicurezza i fiumi e portato beni di prima necessità alle persone evacuate.

Maltempo in Italia: ritrovato il corpo del vigile del fuoco disperso nel foggiano

Mercoledì mattina è stato recuperato il corpo senza vita del vigile del fuoco travolto con l'auto durante un intervento per il maltempo sulla SS89 tra S. Severo e Apricena, nel Foggiano. Lo hanno riferito i vigili del fuoco in un tweet. Durante le operazioni di soccorso di una vettura in panne sulla SP30, una Campagnola dei vigili del fuoco e l'auto sono state trascinate dalle acque. Uno dei due vigili del fuoco dispersi è stato recuperato vivo.