Di Cristina Giner

Per i turisti o i madrileni che lavorano o non possono permettersi una vacanza, ci sono opzioni di intrattenimento al chiuso con "Rifugiati nella cultura": visite gratuite ai musei, sconti in librerie e cinema o la fresca atmosfera del Círculo de Bellas Artes, con più di 300 piante.

PUBBLICITÀ

In pieno agosto, con le temperature in aumento, non tutti possono permettersi di allontanarsi da Madrid: c'è chi deve lavorare o chi non può permettersi una vacanza fuori dalla capitale spagnola. In Europa la "povertà vacanziera" colpisce 40 milioni di persone e le ondate di calore non fanno che peggiorare la situazione. Ecco perché le grandi città offrono sempre più opzioni di intrattenimento al coperto, in modo che le persone possano stare al fresco e godersi il tempo libero. A Madrid per esempio c'è l'iniziativa "Rifugiati nella cultura".

"Dato il grande afflusso di turisti che arrivano a Madrid, anche nei mesi di luglio e agosto, crediamo che non ci sia modo migliore per sfuggire al caldo intenso, soprattutto nelle ore più calde, che rifugiarsi nelle attività culturali", afferma Rafael Cabrera Yagüe, direttore delle Attività culturali del Comune di Madrid. Il progetto non è rivolto solo ai turisti, ma anche ai locali: Alcune biblioteche, cinema e musei offrono visite guidate gratuite, sconti o spettacoli nelle ore più calde della giornata.

Il Museo del Prado offre spettacoli gratuiti di flamenco.

"Oltre a promuovere l'arte e il flamenco, che credo piacciano a tutti, si tratta di trovare un riparo dove potersi proteggere dal caldo e mantenersi freschi", dice Rai Domínguez, che vive a Madrid. Il progetto non è rivolto solo ai turisti. Alcune biblioteche, cinema e musei offrono visite guidate gratuite, sconti o spettacoli nelle ore più calde della giornata.

Un'oasi verde

Il Círculo de Bellas Artes, un centro d'arte no-profit, è diventato il rifugio climatico preferito quest'estate a Madrid. La sua ex sala da ballo è stata trasformata in un'oasi verde con più di 300 piante: la temperatura è mantenuta a 27 gradi costanti, un sollievo se si considera il caldo torrido dell'asfalto della città. Gli abitanti sono entusiasti di poter lavorare, rilassarsi o semplicemente passare il tempo qui. "Non ho l'aria condizionata. Sono una libera professionista, quindi questa è un'ottima opzione per stare in un posto più fresco, bello e diverso", dice Tiziana Anelli, che vive nella capitale spagnola. "È fantastico, soprattutto per le piante e per il fatto che ci si trova in un ambiente più fresco, che non fa necessariamente affidamento sull'aria condizionata, ma è più naturale", sottolinea Nicole Perez-Yarza, un'altra residente della capitale spagnola.

Parco acquatico Madrid Rio

I bambini possono rinfrescarsi nel parco acquatico Madrid Rio, la cosiddetta "spiaggia di Madrid", vicino al fiume Manzanares. Il luogo è molto frequentato da genitori e bambini. "Cerchiamo attività in cui possano rinfrescarsi, divertirsi all'aria aperta e prendere un po' d'aria fresca invece di stare a casa, che è la cosa peggiore per loro", dice Laura García, che porta i suoi figli a Madrid Rio. In Spagna, secondo l'Istituto nazionale di statistica, una famiglia su tre con bambini non può permettersi nemmeno una settimana di vacanza. Secondo l'Istituto Sanitario Carlos III, le alte temperature del Paese sono state responsabili di oltre 750 decessi quest'estate.