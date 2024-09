Di Euronews

La capitale austriaca si classifica ai primi posti della classifica stilata dal The Economist Intelligence Unit per stabilità, assistenza sanitaria, cultura e ambiente, istruzione e infrastrutture

Vienna è da tempo un nome sinonimo di arte, cultura e cucina raffinata.

La popolarità della capitale austriaca tra i turisti può testimoniare la sua duratura reputazione di luogo di bellezza e intrattenimento, con il 2023 che vedrà oltre 17 milioni di pernottamenti da parte dei visitatori, raggiungendo quasi i livelli pre-pandemici.

Per gli oltre due milioni di persone che vivono all'interno dell'area metropolitana di Vienna, la città si distingue per la sua economicità, l'accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione, gli affitti relativamente bassi e gli spazi verdi, tra gli altri fattori.

Per questo motivo, per il terzo anno consecutivo, la città è stata dichiarata “la più vivibile del mondo”, secondo l'indice annuale compilato dall'Economist Intelligence Unit (Eiu), una consociata della pubblicazione britannica The Economist. Tra le 173 città analizzate, l'Europa occupa le prime tre posizioni: Copenaghen, in Danimarca, si è classificata seconda e Zurigo, in Svizzera, terza.

Ecco cosa rende Vienna così vivibile

Non solo la classifica dell'Eiu, ma anche l'indice di qualità della vita di Mercer 2023 ha nominato Vienna numero uno negli ultimi dieci anni.

La città è stata anche nominata capitale europea della democrazia nel 2023 e seconda nel sondaggio sulla qualità della vita di Monocle Magazine.

“Se si parla di sondaggi condotti da Mercer o dall'Economist Intelligence Unit, questi esaminano in modo molto esaustivo fattori come la disponibilità di spazi verdi all'interno di una città, i trasporti o le infrastrutture in generale”, ha dichiarato a Euronews Nikolaus Gräser, portavoce dell'Ente del Turismo di Vienna.

Persone a passeggio nella via dello shopping Kohlmarkt a Vienna

“Credo che Vienna abbia davvero tutte le carte in regola e, da persona che vive qui, è una città molto vivibile, che funziona molto bene”, ha dichiarato. “Vienna combina perfettamente l'efficienza dell'Europa settentrionale e lo stile di vita dell'Europa meridionale, e questo comporta un alto grado di divertimento: non si tratta tanto di ciò che si può fare in città, ma di ciò che si vuole fare”.

Come funziona la classifica delle città più vivibili al mondo

L'Eiu valuta la “vivibilità” attraverso un sistema di rating da zero a 100 che prende in considerazione trenta fattori, tutti compresi in una delle cinque categorie: stabilità, sanità, cultura e ambiente, istruzione e infrastrutture. Ogni fattore viene definito accettabile, tollerabile, scomodo, indesiderabile o intollerabile.

I punteggi vengono compilati e ponderati per fornire il punteggio finale, dove uno è considerato intollerabile e 100 è considerato ideale. La valutazione della vivibilità viene fornita sia come punteggio complessivo che come punteggio per ogni categoria.

Alloggi a Vienna a prezzi accessibili

Se paragonata a Londra, Parigi e alla capitale tedesca Berlino, Vienna è una delle poche città in cui i prezzi degli affitti sono rimasti relativamente stabili nell'ultimo decennio, pur aumentando nel tempo.

Secondo la piattaforma globale di affitti HousingAnywhere, l'affitto medio, bollette incluse, è di 570 euro per una stanza privata ammobiliata e di 929 euro per un monolocale ammobiliato, mentre lo stipendio medio al netto delle tasse è di 34.188 euro all'anno.

La città di Vienna è uno dei maggiori proprietari in Europa: le autorità cittadine possiedono circa un quarto del patrimonio abitativo della città, pari a 220mila appartamenti di proprietà comunale e 200mila appartamenti di cooperative.

Gli affitti sono regolati dal governo cittadino in modo che nessuno dei residenti paghi più del 20-25 per cento del proprio reddito familiare per l'affitto quando vive in case popolari, secondo l'Ufficio statunitense per lo sviluppo e la ricerca delle politiche.

La città vanta anche un basso tasso di criminalità e si colloca al terzo posto nel Global Peace Index 2024, davanti a Svizzera e Nuova Zelanda.

Trasporto pubblico e spazi verdi a Vienna

Secondo il sindaco Michael Ludwig, la costante classificazione di Vienna come città altamente vivibile dimostra che la città è ben funzionante, ha decisioni politiche solide ai vertici ed è pronta per il futuro.

“Tutti nella nostra città beneficiano dell'alta qualità della vita, della stabilità e dell'affidabilità delle infrastrutture”, ha dichiarato. “Questi risultati sono anche merito di tutti coloro che lavorano ogni giorno per questa città”.

Secondo le statistiche ufficiali della città, circa il 50 per cento di Vienna è costituito da spazi verdi, tra cui parchi e aree boschive. Molti dei vigneti coltivano l'uva sulle colline che circondano la città e sono tutti raggiungibili con i mezzi pubblici, che sono molto utilizzati - solo un terzo degli abitanti della città guida l'auto.

Le persone si godono un pomeriggio di sole nel giardino dello Stadtpark, a Vienna

Secondo Wiener Linien, l'operatore dei trasporti pubblici della città, 2,6 milioni di persone utilizzano il sistema di trasporto pubblico ogni giorno, con più di cento stazioni della metropolitana sparse per la città. Circa il 73 per cento si reca al lavoro con i mezzi pubblici, il 44 per cento cammina, il 13 per cento va in bicicletta e solo il 33 per cento guida, come afferma l'Austria Travel Portal.

La città possiede 800 fattorie all'interno dei suoi confini e quasi mezzo milione di alberi sono sotto la giurisdizione del Dipartimento Municipale dei Parchi e Giardini, rendendo l'accesso alla natura estremamente facile per i residenti della città.

La più grande risorsa verde della città è l'Isola del Danubio, che si erge come un'isola artificiale di 21 km tra le rive del fiume Danubio. Costruita originariamente per prevenire le inondazioni della città, oggi funge da luogo di festa e sport acquatici non accessibile alle auto, con la metropolitana che arriva direttamente all'isola.

“Se siete appassionati di sport acquatici, potete andare sull'isola del Danubio per fare windsurf, ci sono sentieri per andare in mountain bike e fare escursioni”, ha detto Gräser a Euronews. “E tutto questo a venti minuti di distanza dalla cultura e dalle specialità culinarie di livello mondiale: credo che questa sia la combinazione perfetta per un luogo in cui vivere”.